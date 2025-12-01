Spectacle dîner cabaret Rives et dérives ty cabaret Crozon

Spectacle dîner cabaret Rives et dérives

ty cabaret 5 Rue Charles Levenez Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Un spectacle poétique et visuel, où la mer devient le reflet de nos émotions humaines.

À travers des tableaux inspirés de l’océan — entre fleurs géantes, créatures marines et jeux de lumière ondoyants —, les artistes du Ty Cabaret font voyager le public entre rêverie et intensité.

Et pour faire monter la température, un French cancan endiablé, relevé d’une pointe celtique, viendra couronner la soirée dans un éclat d’énergie et de plumes ! .

ty cabaret 5 Rue Charles Levenez Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 04 49 45 41

