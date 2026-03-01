Spectacle dîner cabaret Rives et dérives ty cabaret Crozon

Spectacle dîner cabaret Rives et dérives

ty cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 23:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Le spectacle Rives et Dérives réunit danse,chant,acrobaties et comédie dans une mise en scène immersive portée par des lumières.Pensé comme un voyage artistique,il invite le public à suivre différentes histoires de rencontres et de chemins de vie à travers plusieurs tableaux. La soirée se déroule sous la forme d’un dîner spectacle suivi d’une soirée dansante,dans l’ambiance conviviale du cabaret. .

ty cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 04 49 45 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle dîner cabaret Rives et dérives

L’événement Spectacle dîner cabaret Rives et dérives Crozon a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime