Spectacle dîner cabaret Rives et dérives ty cabaret Crozon
ty cabaret 5 Rue Charles Lévenèz Crozon Finistère
2026-03-27 19:00:00
2026-03-27 23:30:00
2026-03-27
Le spectacle Rives et Dérives réunit danse,chant,acrobaties et comédie dans une mise en scène immersive portée par des lumières.Pensé comme un voyage artistique,il invite le public à suivre différentes histoires de rencontres et de chemins de vie à travers plusieurs tableaux. La soirée se déroule sous la forme d'un dîner spectacle suivi d'une soirée dansante,dans l'ambiance conviviale du cabaret.
+33 6 04 49 45 41
