Spectacle « Dire et Lire à l’Air »

RISCLE Au marché (repli à la médiathèque) Riscle Gers

Début : 2025-09-26 11:00:00

2025-09-26

Dans la foulée des festivals de l’été, Dire et Lire à l’air nous accompagne en douceur vers l’automne en proposant une autre manière de découvrir la lecture.

Durant près de deux semaines, 24 bibliothèques gersoises accueilleront le public autour de spectacles gratuits, d’échanges avec autrices et auteurs, et d’animations variées pour petits et grands.

Cette 14ᵉ édition fera voyager les spectateurs dans l’univers des contes, musiques, marionnettes, récits et chants avec six spectacles programmés dans tout le territoire, parfois dans des lieux atypiques.

Un moment fort pour célébrer la littérature vivante, partager des émotions et ouvrir grands les portes de l’imaginaire.

Spectacle Chanson soudaine

11h Au marché (repli à la médiathèque)

Concert improvisé Tout public Guillaume Barraband & Étienne Choquet (1h à 1h30)

Un duo qui invente des chansons en direct, à partir de textes proposés par le public. Entre humour, émotion et mélodies entêtantes, chaque représentation est unique et participative.

En amont

Ateliers d’écriture avec scolaires et publics volontaires

Atelier slam le 23 septembre

Crieur public sur le marché les 12 et 19 septembre

Urne disponible pour déposer vos textes à chanter .

RISCLE Au marché (repli à la médiathèque) Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43

English :

Following on from the summer festivals, Dire et Lire à l?air takes us gently into autumn by offering a different way of discovering reading.

For almost two weeks, 24 libraries in the Gers region will be welcoming the public to free shows, discussions with authors and a variety of activities for young and old alike.

This 14th edition will take spectators on a journey into the world of storytelling, music, puppetry, storytelling and song, with six shows scheduled throughout the region, sometimes in unusual venues.

It’s a great opportunity to celebrate living literature, share emotions and open the doors to the imagination.

German :

Im Anschluss an die Sommerfestivals begleitet uns Dire et Lire à l’air sanft in den Herbst und bietet eine andere Art, das Lesen zu entdecken.

Fast zwei Wochen lang laden 24 Bibliotheken im Departement Gers das Publikum zu kostenlosen Aufführungen, Gesprächen mit Autoren und Autorinnen und verschiedenen Animationen für Groß und Klein ein.

Ausgabe werden die Zuschauer in die Welt der Märchen, Musik, Marionetten, Erzählungen und Lieder entführt, wobei sechs Aufführungen in der ganzen Region und teilweise an ungewöhnlichen Orten stattfinden.

Ein Höhepunkt, um die lebendige Literatur zu feiern, Emotionen zu teilen und die Türen der Fantasie weit zu öffnen.

Italiano :

Sulla scia dei festival estivi, Dire et Lire à l’air ci porta dolcemente in autunno proponendo un modo diverso di scoprire la lettura.

Per quasi due settimane, 24 biblioteche del Gers accoglieranno il pubblico con spettacoli gratuiti, discussioni con gli autori e una serie di attività per grandi e piccini.

Questa 14a edizione condurrà il pubblico in un viaggio attraverso il mondo della narrazione, della musica, del teatro di figura, del racconto e della canzone, con sei spettacoli in programma in tutta la regione, alcuni in luoghi insoliti.

È una grande occasione per celebrare la letteratura vivente, condividere emozioni e aprire le porte dell’immaginazione.

Espanol :

Después de los festivales de verano, Dire et Lire à l’air nos adentra en el otoño proponiéndonos otra forma de descubrir la lectura.

Durante casi dos semanas, 24 bibliotecas del departamento de Gers acogerán al público en espectáculos gratuitos, debates con autores y actividades variadas para grandes y pequeños.

Esta 14ª edición llevará al público a un viaje por el mundo de la narración, la música, las marionetas, los cuentos y las canciones, con seis espectáculos programados en toda la región, algunos en lugares insólitos.

Es una gran oportunidad para celebrar la literatura viva, compartir emociones y abrir las puertas a la imaginación.

