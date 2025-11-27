Spectacle – Discours à nos fils Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Les 27 & 28 novembre 2025 à 20h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)

Par la compagnie Kygel Théâtre

D’après les textes écrits par des femmes, habitantes des quartiers populaires d’Aulnay-sous-Bois et Sevran (93) ayant participées aux ateliers d’écriture entre 2021 et 2023 sur le thème de l’émancipation



Direction de projet : Karim Yazi

Écriture : Héloïse Desrivières

Mise en scène et musique : Guy Lafrance

Responsable des ateliers d’écriture : Emma Fallet

Avec Emma Fallet, Yasmina Ghemzi, et Hanifa Lenclume

Dessins : Marc Amyot

Régie générale : Maxime Bricard

______________

La Compagnie Kygel Théâtre

KYGEL Théâtre est né en 1987 d’une rencontre entre Guy Lafrance et Karim Yazi à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq. Ils sont les moteurs d’un collectif de comédiens, de scénographes, de techniciens, de musiciens d’origines culturelles diverses.

Ils développent ensemble un travail artistique original mêlant les différents arts de la scène – le théâtre, la danse, la musique, avec les arts d’enregistrement – la vidéo et le multimédia.

Ils provoquent des rencontres entre artistes, habitants, jeunes, enseignants, acteurs sociaux, élus, qui donnent naissance à des laboratoires d’idées cherchant sinon à donner des réponses, au moins à poser des questions à propos des coupures culturelles profondes constatées aujourd’hui dans notre pays.

Ils puisent leur inspiration dans le principe même de ces croisements et de leur diversité d’où ils extraient des ressources de toutes natures : lieux, anecdotes, mythes, mémoires…

Les résultats ont souvent des caractéristiques communes : une théâtralité de l’image et du mouvement, une dimension cinématographique, un sens de la narration répondant aux préoccupations sociales de notre société.

Depuis 2006, KYGEL Théâtre développe le projet « Banlieue en héritage(s) », programme artistique et culturel autour de la recherche, la valorisation des traces, des histoires et des mémoires des « gens de banlieue », « des lieux de banlieue », qui répond à l’enjeu, plus crucial que jamais, de construction du pacte social d’aujourd’hui et de demain.

Émancipation,

Action de se libérer

D’une autorité, d’une domination,

D’une entrave, d’une contrainte, d’un préjugé,

Et devenir libre, indépendant(e).

A mesure de nos rencontres pétries d’humanité, de pudeur,

d’émotions, d’éclats de rire, ces femmes se sont aventurées

sur les chemins de l’émancipation.

Elles ont écrit avec leurs mots des histoires, parfois leurs histoires

pour partager leurs révoltes, leurs espoirs.

« Écrire, c’est hurler sans bruit » disait Marguerite Duras.

Écrire, c’est aussi tisser de la fraternité entre les femmes et les hommes. Emma Fallet, auteure, metteure en scène, comédienne et responsable des ateliers d’écriture

Émancipation, du latin e manu capare : littéralement lâcher la main.

Du jeudi 27 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

De 16 à 19 euros.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

