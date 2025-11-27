Spectacle – Discours à nos fils Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS
Spectacle – Discours à nos fils Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS jeudi 27 novembre 2025.
Les 27 & 28 novembre 2025 à 20h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)
Par la compagnie Kygel Théâtre
D’après les textes écrits par des femmes, habitantes des quartiers populaires d’Aulnay-sous-Bois et Sevran (93) ayant participées aux ateliers d’écriture entre 2021 et 2023 sur le thème de l’émancipation
Direction de projet : Karim Yazi
Écriture : Héloïse Desrivières
Mise en scène et musique : Guy Lafrance
Responsable des ateliers d’écriture : Emma Fallet
Avec Emma Fallet, Yasmina Ghemzi, et Hanifa Lenclume
Dessins : Marc Amyot
Régie générale : Maxime Bricard
______________
La Compagnie Kygel Théâtre
KYGEL Théâtre est né en 1987 d’une rencontre entre Guy Lafrance et Karim Yazi à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq. Ils sont les moteurs d’un collectif de comédiens, de scénographes, de techniciens, de musiciens d’origines culturelles diverses.
Ils développent ensemble un travail artistique original mêlant les différents arts de la scène – le théâtre, la danse, la musique, avec les arts d’enregistrement – la vidéo et le multimédia.
Ils provoquent des rencontres entre artistes, habitants, jeunes, enseignants, acteurs sociaux, élus, qui donnent naissance à des laboratoires d’idées cherchant sinon à donner des réponses, au moins à poser des questions à propos des coupures culturelles profondes constatées aujourd’hui dans notre pays.
Ils puisent leur inspiration dans le principe même de ces croisements et de leur diversité d’où ils extraient des ressources de toutes natures : lieux, anecdotes, mythes, mémoires…
Les résultats ont souvent des caractéristiques communes : une théâtralité de l’image et du mouvement, une dimension cinématographique, un sens de la narration répondant aux préoccupations sociales de notre société.
Depuis 2006, KYGEL Théâtre développe le projet « Banlieue en héritage(s) », programme artistique et culturel autour de la recherche, la valorisation des traces, des histoires et des mémoires des « gens de banlieue », « des lieux de banlieue », qui répond à l’enjeu, plus crucial que jamais, de construction du pacte social d’aujourd’hui et de demain.
Émancipation,
Action de se libérer
D’une autorité, d’une domination,
D’une entrave, d’une contrainte, d’un préjugé,
Et devenir libre, indépendant(e).
A mesure de nos rencontres pétries d’humanité, de pudeur,
d’émotions, d’éclats de rire, ces femmes se sont aventurées
sur les chemins de l’émancipation.
Elles ont écrit avec leurs mots des histoires, parfois leurs histoires
pour partager leurs révoltes, leurs espoirs.
« Écrire, c’est hurler sans bruit » disait Marguerite Duras.
Écrire, c’est aussi tisser de la fraternité entre les femmes et les hommes.
Émancipation, du latin e manu capare : littéralement lâcher la main.
Du jeudi 27 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :
jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant
De 16 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-27T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-28T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-27T20:00:00+02:00_2025-11-27T21:30:00+02:00;2025-11-28T20:00:00+02:00_2025-11-28T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
https://ebeaujon.org +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/786634911041927/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true https://www.facebook.com/events/786634911041927/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true