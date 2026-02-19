Spectacle Disney Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse
Spectacle Disney Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse samedi 14 mars 2026.
Salle polyvalente de sort en chalosse Place de la mairie Sort-en-Chalosse Landes
Début : 2026-03-14
15h30 a 16h30 maquillage pour les enfants (places limitées)
16h30 spectacle Disney le grenier magique
17h30 photo avec les mascottes
Salle polyvalente de sort en chalosse Place de la mairie Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 15 05 apevalleeluy@gmail.com
English : Spectacle Disney
3:30 pm to 4:30 pm face painting for children (places limited)
4:30 pm Disney show The Magic Attic
5:30pm photo with the mascots
