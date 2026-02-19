Spectacle Disney Salle polyvalente de sort en chalosse Sort-en-Chalosse

Spectacle Disney

Salle polyvalente de sort en chalosse Place de la mairie Sort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

15h30 a 16h30 maquillage pour les enfants (places limitées)

16h30 spectacle Disney le grenier magique

17h30 photo avec les mascottes

15h30 a 16h30 maquillage pour les enfants (places limitées)

16h30 spectacle Disney le grenier magique

17h30 photo avec les mascottes .

Salle polyvalente de sort en chalosse Place de la mairie Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 15 05 apevalleeluy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Disney

3:30 pm to 4:30 pm face painting for children (places limited)

4:30 pm Disney show The Magic Attic

5:30pm photo with the mascots

L’événement Spectacle Disney Sort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Terres de Chalosse