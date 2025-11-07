Spectacle Dissolution Nancy
Un homme raconte le jour où avec son fils de 7 ans, il rend à l’hôpital pour une dernière visite à son père. L’espace d’un instant, le grand-père trouve l’énergie nécessaire pour raconter l’histoire
singulière d’un personnage qui va mener une vie bien morne, différente de celle espérée. Une vie faite de renoncements, bien loin de ses rêves d’enfants ! Ce récit sera un héritage précieux.
Interprétant les trois âges de la vie, l’acteur-conteur Rachid Bouali nous emmène, avec humour et poésie, dans un voyage intergénérationnel émouvant. Une pièce inspirante sur la filiation et la transmission écrite par Catherine Verlaguet, autrice reconnue pour ses textes adressés à la fois au jeune public et à leur famille.Tout public
English :
A man recounts the day he and his 7-year-old son went to the hospital for a last visit with their father. For a moment, the grandfather finds the energy to tell the singular story of a character
story of a character who will lead a very dull life, different from the one he had hoped for. A life made up of renunciations, far removed from his childhood dreams! This story will be a precious heirloom.
Interpreting the three ages of life, actor-conteur Rachid Bouali takes us, with humor and poetry, on a moving intergenerational journey. An inspiring play about filiation and transmission, written by Catherine Verlaguet, an author renowned for her texts aimed at both young audiences and their families.
German :
Ein Mann erzählt von dem Tag, an dem er mit seinem siebenjährigen Sohn ins Krankenhaus fährt, um seinen Vater ein letztes Mal zu besuchen. Für einen Moment findet der Großvater die Energie, die er braucht, um eine Geschichte zu erzählen
die Geschichte einer Person, die ein trostloses Leben führt, das sich von dem unterscheidet, was sie sich erhofft hatte. Ein Leben voller Verzicht, weit entfernt von seinen Kinderträumen! Diese Geschichte wird ein wertvolles Vermächtnis sein.
Der Schauspieler und Erzähler Rachid Bouali, der die drei Lebensalter interpretiert, nimmt uns mit Humor und Poesie auf eine bewegende Reise zwischen den Generationen mit. Ein inspirierendes Stück über Abstammung und Weitergabe, geschrieben von Catherine Verlaguet, einer Autorin, die für ihre Texte, die sich sowohl an ein junges Publikum als auch an deren Familien richten, bekannt ist.
Italiano :
Un uomo racconta il giorno in cui lui e il figlio di 7 anni sono andati in ospedale a fare l’ultima visita al padre. Nello spazio di un attimo, il nonno trova l’energia necessaria per raccontare la storia unica di un personaggio che condurrà una vita molto noiosa, diversa da quella che aveva sperato
di un personaggio che condurrà una vita molto noiosa, diversa da quella che aveva sperato. Una vita fatta di rinunce, ben lontana dai suoi sogni di bambino! Questa storia sarà un’eredità preziosa.
Interpretando le tre età della vita, l’attore e narratore Rachid Bouali ci accompagna in un commovente viaggio intergenerazionale con umorismo e poesia. Una pièce stimolante sulla filiazione e la trasmissione scritta da Catherine Verlaguet, autrice rinomata per i suoi testi rivolti sia al pubblico giovane che alle loro famiglie.
Espanol :
Un hombre relata el día en que él y su hijo de 7 años fueron al hospital a hacer la última visita a su padre. En el espacio de un momento, el abuelo encuentra la energía que necesita para contar la singular historia de un personaje que va a llevar una vida muy aburrida, diferente de la que él había esperado
de un personaje que va a llevar una vida muy aburrida, diferente de la que había esperado. Una vida hecha de renuncias, ¡muy lejos de sus sueños de infancia! Esta historia será un precioso legado.
Interpretando las tres edades de la vida, el actor y narrador Rachid Bouali nos lleva en un conmovedor viaje intergeneracional con humor y poesía. Una obra inspiradora sobre la filiación y la transmisión escrita por Catherine Verlaguet, autora reconocida por sus textos dirigidos tanto al público joven como a sus familias.
