Spectacle Distorsion Pôle Image et Son Limoges

Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Comment parler d’Alzheimer ? Comment décrire, interpréter, imaginer ce qui ne s’explique aujourd’hui encore pas très bien ? Distorsion est une création poétique et sensible de la Compagnie Ma Bulle . Nous vous invitons à venir découvrir Mamie Fernande, à venir rire et danser avec elle.
Informations complémentaires auprès de la médiathèque. .
Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
