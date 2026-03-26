Spectacle DIVE Salle Marc Morell La Réole
Spectacle DIVE Salle Marc Morell La Réole samedi 28 mars 2026.
Spectacle DIVE
Salle Marc Morell Prieuré La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Spectacle DIVE par Maayan proposé dans le cadre du Chemin des Arts à la salle Marc Morell du prieuré. Spectacle gratuit (contribution libre). .
Salle Marc Morell Prieuré La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@lareole.fr
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English : Spectacle DIVE
L’événement Spectacle DIVE La Réole a été mis à jour le 2026-03-22 par OT de l’Entre-deux-Mers
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