Spectacle DIVE Salle Marc Morell La Réole

Spectacle DIVE

Salle Marc Morell Prieuré La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Spectacle DIVE par Maayan proposé dans le cadre du Chemin des Arts à la salle Marc Morell du prieuré. Spectacle gratuit (contribution libre). .

Salle Marc Morell Prieuré La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@lareole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle DIVE

L’événement Spectacle DIVE La Réole a été mis à jour le 2026-03-22 par OT de l’Entre-deux-Mers