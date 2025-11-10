Spectacle D’jal en pleine conscience Charleville-Mézières

Spectacle D’jal en pleine conscience

75 Forest Avenue 75 rue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

2025-11-10

DJAL revient ! Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour Pour réserver, cliquez ici

English :

DJAL is back! After two sold-out shows, over 200 performances and thousands of spectators, D?jal is back with a new show combining even crazier characters and even crazier situations! A chance to have fun while getting your dose of humor and love. To book, click here

German :

DJAL kommt zurück! Nach zwei ausverkauften Shows, über 200 Auftritten und Tausenden von Zuschauern ist D?jal mit einer neuen Show zurück, die noch verrücktere Figuren und noch verrücktere Situationen vereint Die Gelegenheit, sich zu amüsieren und dabei eine Dosis Humor und Liebe zu tanken Um zu buchen, klicken Sie hier

Italiano :

DJAL è tornato! Dopo due spettacoli sold-out, oltre 200 rappresentazioni e migliaia di spettatori, D?jal è tornato con un nuovo spettacolo che combina personaggi ancora più folli e situazioni ancora più folli! Un’occasione per divertirsi e ricevere una dose di umorismo e amore. Per prenotare, cliccare qui

Espanol :

¡DJAL está de vuelta! Después de dos espectáculos con entradas agotadas, más de 200 actuaciones y miles de espectadores, D?jal vuelve con un nuevo espectáculo que combina personajes aún más locos y situaciones aún más disparatadas Una oportunidad para divertirse mientras recibe su dosis de humor y amor. Para reservar, haga clic aquí

