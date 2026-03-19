Spectacle D’Jal Metz Congrès-Robert Schuman Metz
Spectacle D’Jal Metz Congrès-Robert Schuman Metz samedi 28 novembre 2026.
Spectacle D’Jal
Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles !
L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.Tout public
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Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
After two sold-out shows, over 200 performances and thousands of spectators, D’jal is back with a new show featuring even crazier characters and even crazier situations!
It’s a chance to have fun while getting your dose of humor and love.
L’événement Spectacle D’Jal Metz a été mis à jour le 2026-03-19 par AGENCE INSPIRE METZ