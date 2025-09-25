Spectacle D’JAL

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

D’JAL sera à l’amphithéâtre de Rodez le jeu. 2 avril 2026 20h30.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour . 39 .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

D’JAL will be at the Rodez amphitheatre on Thu. april 2, 2026 8:30pm.

German :

D’JAL wird im Amphitheater von Rodez am Do. 2. April 2026 20:30 Uhr.

Italiano :

D’JAL sarà all’anfiteatro di Rodez Gio. 2 aprile 2026 ore 20.30.

Espanol :

D’JAL estará en el anfiteatro de Rodez el jue. 2 de abril de 2026 20.30 h.

L’événement Spectacle D’JAL Rodez a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)