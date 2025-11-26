Spectacle Djamil le shlag Le Cargo de Nuit Arles

Spectacle Djamil le shlag

Mercredi 26 novembre 2025 de 21h à 22h15.

Ouverture des portes à 20 heures !

Tarif : 26.5 – 26.5 – 26.5 EUR

Début : 2025-11-26 21:00:00

fin : 2025-11-26 22:15:00

2025-11-26

Dans son nouveau spectacle Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers identité, éducation, transmission. Il revient sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné son parcours.

Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension.

Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative.



De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété.

A travers ses différentes expériences il tire la conclusion que le mouvement, c’est la vie. Et invite chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre, les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme. .

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In his new show, Djamil le Shlag continues to explore the themes that are dear to him: identity, education and transmission. He looks back on the many small and large steps that have marked his career.

German :

In seiner neuen Show setzt Djamil le Shlag die Erforschung der Themen fort, die ihm am Herzen liegen: Identität, Erziehung, Weitergabe. Er blickt auf die vielen kleinen und großen Wege zurück, die seinen Lebensweg geprägt haben.

Italiano :

Nel suo nuovo spettacolo, Djamil le Shlag continua a esplorare i temi che gli sono cari: identità, educazione e trasmissione. Ripercorre i tanti piccoli e grandi passi che hanno segnato la sua carriera.

Espanol :

En su nueva exposición, Djamil le Shlag sigue explorando los temas que le son más queridos: identidad, educación y transmisión. Echa la vista atrás y repasa los grandes y pequeños pasos que han marcado su carrera.

