Spectacle documentaire Les Yeux de Lousanouch Compagnie étrange miroir La Rochelle

Spectacle documentaire Les Yeux de Lousanouch Compagnie étrange miroir

Place Jean-Baptiste Marcet La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Sur le Pont et les Escales Documentaires vous invitent à découvrir Les Yeux de Lousanouch , un conte documentaire sur l’épopée d’une enfant arménienne, à la croisée du livre audio, du film d’animation et du mapping monumental.

Place Jean-Baptiste Marcet La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74

English : Show Les Yeux de Lousanouch Compagnie étrange miroir

Sur le Pont and Escales Documentaires invite you to discover Les Yeux de Lousanouch , a documentary tale of an Armenian child?s epic, a cross between audio book, animated film and monumental mapping.

German : Show Les Yeux de Lousanouch Compagnie étrange miroir

Sur le Pont und Les Escales Documentaires laden Sie ein, Les Yeux de Lousanouch zu entdecken, eine dokumentarische Erzählung über das Epos eines armenischen Kindes, die eine Mischung aus Hörbuch, Animationsfilm und monumentalem Mapping ist.

Italiano :

Sur le Pont e Les Escales Documentaires vi invitano a scoprire Les Yeux de Lousanouch (Gli occhi di Lousanouch), un documentario sulla saga di un bambino armeno, una combinazione di audiolibro, film d’animazione e mappatura monumentale.

Espanol : Espectaculo Les Yeux de Lousanouch Compagnie étrange miroir

Sur le Pont y Les Escales Documentaires le invitan a descubrir Les Yeux de Lousanouch (Los ojos de Lousanouch), un relato documental sobre la saga de un niño armenio, combinación de audiolibro, película de animación y cartografía monumental.

