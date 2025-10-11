Spectacle Dolino, la petite conquête CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz
Spectacle Dolino, la petite conquête CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz samedi 11 octobre 2025.
Spectacle Dolino, la petite conquête
CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle
Punchlines, storytelling et réparties seront au rendez-vous ! Après 7 ans de maîtrise de la discipline, Dolino vous donne rendez-vous pour son premier spectacle !
Dolino a su séduire tous les publics lors de ses représentations en France, en Belgique et en Suisse. Son charme naturel, son sourire irrésistible et son énergie contagieuse sont des atouts indéniables.
Sa capacité à établir un lien authentique avec le public rend chaque représentation incroyablement vivante et interactive. Si vous recherchez une soirée pleine de rires et de bonne humeur, ne ratez surtout pas La Petite Conquête .Tout public
English :
Punchlines, storytelling and repartee are the order of the day! After 7 years of mastering the discipline, Dolino invites you to his first show!
Dolino has won over audiences across France, Belgium and Switzerland. His natural charm, irresistible smile and contagious energy are undeniable assets.
Her ability to establish a genuine connection with the audience makes each performance incredibly lively and interactive. If you’re looking for an evening of laughter and good humor, don’t miss La Petite Conquête .
German :
Punchlines, Storytelling und Schlagfertigkeit sind angesagt! Nach 7 Jahren, in denen er diese Disziplin beherrscht, lädt Dolino Sie zu seiner ersten Show ein!
Dolino hat bei seinen Auftritten in Frankreich, Belgien und der Schweiz alle Zuschauer begeistert. Sein natürlicher Charme, sein unwiderstehliches Lächeln und seine ansteckende Energie sind unbestreitbare Trümpfe.
Seine Fähigkeit, eine authentische Verbindung zum Publikum aufzubauen, macht jeden Auftritt unglaublich lebendig und interaktiv. Wenn Sie einen Abend voller Lachen und guter Laune suchen, sollten Sie sich La Petite Conquête auf keinen Fall entgehen lassen.
Italiano :
Battute, racconti e battute sono all’ordine del giorno! Dopo 7 anni di pratica della disciplina, Dolino vi invita al suo primo spettacolo!
Dolino ha conquistato il pubblico di Francia, Belgio e Svizzera. Il suo fascino naturale, il suo sorriso irresistibile e la sua energia contagiosa sono punti di forza innegabili.
La sua capacità di stabilire una connessione genuina con il pubblico rende ogni spettacolo incredibilmente vivace e interattivo. Se siete alla ricerca di una serata all’insegna delle risate e del buon umore, non perdetevi La Petite Conquête .
Espanol :
Los chistes, la narración y la réplica están a la orden del día Tras 7 años dominando la disciplina, Dolino le invita a su primer espectáculo
Dolino ha conquistado al público de Francia, Bélgica y Suiza. Su encanto natural, su sonrisa irresistible y su energía contagiosa son ventajas innegables.
Su capacidad para establecer una conexión genuina con el público hace que cada actuación sea increíblemente animada e interactiva. Si busca una velada de risas y buen humor, no se pierda La Petite Conquête .
