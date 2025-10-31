Spectacle d’ombre Incroyable vivant Romans-sur-Isère

Spectacle d’ombre Incroyable vivant Romans-sur-Isère vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle d’ombre Incroyable vivant

quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Performance solo sous la forme d’une peinture d’ombre et de lumière en mouvement, animée par la marionnettiste Fleur Lemercier sur l’instrument d’ombre qu’elle a mis au point depuis quelques années.

quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76 infos@courte-echelle.fr

English :

Solo performance in the form of a moving painting of light and shadow, animated by puppeteer Fleur Lemercier on the shadow instrument she has been developing for several years.

German :

Solo-Performance in Form einer bewegten Licht- und Schattenmalerei, die von der Puppenspielerin Fleur Lemercier auf dem Schatteninstrument, das sie vor einigen Jahren entwickelt hat, animiert wird.

Italiano :

Una performance personale sotto forma di un quadro in movimento di luci e ombre, portato in vita dalla burattinaia Fleur Lemercier sullo strumento d’ombra che ha sviluppato negli ultimi anni.

Espanol :

Un espectáculo en solitario en forma de pintura en movimiento de luces y sombras, al que dará vida la titiritera Fleur Lemercier con el instrumento de sombras que ha estado desarrollando durante los últimos años.

