SPECTACLE D’OMBRES « L’ENVOLÉE DE SHEMZA » Sengouagnet

SPECTACLE D’OMBRES « L’ENVOLÉE DE SHEMZA » Sengouagnet dimanche 9 novembre 2025.

SPECTACLE D’OMBRES « L’ENVOLÉE DE SHEMZA »

CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Spectacle par la cie l’Ombrine et le Fantascope.

Tout public. .

CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 7 69 55 81 54

English :

Show by the Ombrine and Fantascope company.

German :

Aufführung der cie l’Ombrine et le Fantascope.

Italiano :

Uno spettacolo della compagnia Ombrine e Fantascope.

Espanol :

Actuación de la compañía Ombrine y Fantascope.

L’événement SPECTACLE D’OMBRES « L’ENVOLÉE DE SHEMZA » Sengouagnet a été mis à jour le 2025-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE