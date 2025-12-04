Spectacle Dominique toute seule au Théâtre Gérard Philipe

Avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Comment chanter sa propre mélodie à pleine voix quand elle ne s’accorde pas avec celle du monde? Dominique toute seule nous emmène aux côtés d’une femme qui se sent devenir transparente. Discrètement accompagnée de son ange gardien, Dominique sillonne les chemins d’une forêt et entre en dialogue avec les éléments. Elle reprend doucement corps au gré des rencontres, des jours, des nuits et des mélodies qui l’entourent.

Théâtre et chant par la compagnie Au détour du Cairn.

De 7 à 99 ans. Durée: 45 minutes.

Prix de la Ministre de la Culture et Prix KIWANIS aux Rencontres Théâtre Jeune Public 2022

Prix Maeterlinck de la critique 2023 dans la catégorie Spectacle Jeune Public

Prix SACD Théâtre Jeune Public 2023.Enfants

6 .

Avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 19 97 tgp@frouard.fr

English :

How can you sing your own melody to the full when it doesn’t fit in with the rest of the world? Dominique toute seule takes us alongside a woman who feels she is becoming transparent. Discreetly accompanied by her guardian angel, Dominique wanders the paths of a forest and enters into a dialogue with the elements. She slowly regains her shape as she encounters the days, nights and melodies that surround her.

Theater and song by the Au détour du Cairn company.

Ages 7 to 99. Running time: 45 minutes.

Prix de la Ministre de la Culture and Prix KIWANIS at Rencontres Théâtre Jeune Public 2022

Prix Maeterlinck de la critique 2023 in the Spectacle Jeune Public category

Prix SACD Théâtre Jeune Public 2023.

L’événement Spectacle Dominique toute seule au Théâtre Gérard Philipe Frouard a été mis à jour le 2025-12-04 par TOURISME BASSIN de POMPEY