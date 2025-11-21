Spectacle « Don Lorenzo, Mister Da Ponte » par la 7ème Compagnie (72) Moncé-en-Belin

Spectacle « Don Lorenzo, Mister Da Ponte » par la 7ème Compagnie (72)

Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:15:00

Date(s) :

2025-11-21

Théâtre ou fantaisie dramatique / Âge minimum conseillé 10 ans et apprécié des adultes ! / Durée 1h15 / Tarif libre « au chapeau »

Retrouvez les comédiens à la fin du spectacle le bar sera ouvert !

New-York en 1830. Lorenzo Da Ponte dirige une librairie spécialisée dans la littérature Italienne. A 80 ans et encore vaillant, il découvre avec stupeur qu’un journal local annonce son trépas. Sans attendre le démenti officiel, il entreprend la rédaction de ses mémoires.

Ce serait pour lui l’occasion de raconter sa vie à sa façon si un étrange visiteur ne venait bouleverser ses projets en ravivant un douloureux souvenir.

Auteur Thibault Guillocher

Metteur en scène Patrick Rouzaud

Comédiens Ewenn Carpentier, Ronald Vaulogé, Thibault Guillocher

Le Val’Rhonne soutient les artistes locaux et la création artistique par son accueil en résidence. .

Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 29 48 cscvalrhonne@gmail.com

English :

Theater or dramatic fantasy / Minimum age recommended: 10 years old and appreciated by adults! / Duration: 1h15 / Free « by the hat » rate

German :

Theater oder dramatische Phantasie / Empfohlenes Mindestalter: 10 Jahre und von Erwachsenen geschätzt! / Dauer: 1h15 / Freier Tarif « au chapeau »

Italiano :

Teatro o fantasia drammatica / Età minima consigliata: 10 anni e gradita agli adulti / Durata: 1h15 / Prezzo « a cappello » gratuito

Espanol :

Teatro o fantasía dramática / Edad mínima recomendada: 10 años y apreciada por los adultos / Duración: 1h15 / Precio libre « a la gorra

