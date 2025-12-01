Spectacle Don Quichotte, folie équestre Rue Victor Hugo Hennebont

Spectacle Don Quichotte, folie équestre

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-20

Pendant la période de Noël, le Haras National d’Hennebont vous invite à son spectacle dans le Grande Halle Équestre L’Écrin !

Avec sa création Don Quichotte, folie équestre , la compagnie Diego n’Co propose une relecture joyeusement décalée et profondément poétique du célèbre roman de Cervantes. Accompagné de son fidèle Sancho Panza, de Dulcinée et de toute une cavalcade de chevaux et d’animaux complices, Don Quichotte vous embarque dans une quête fantasque où s’entremêlent rêve, folie douce, humour burlesque et moments suspendus. Entre prouesses techniques et envolées théâtrales, la pièce explore la frontière entre imagination et réalité, tout en valorisant la beauté du lien entre l’homme et le cheval.

Ce spectacle tout public, porté par 7 artistes, 12 chevaux et 1 âne, conjugue le merveilleux du cirque, la profondeur du théâtre et la légèreté d’un cabaret équestre, dans un format chaleureux et intergénérationnel. Parfait pour partager un moment en famille pour cette fin d’année !

Tous les jours du 20 au 31 décembre (sauf le 25)

⌚ À 14h30 et 17h (durée 1h20, tout public)

⏱︎ Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle

Durée 1h20. Tout public.

Grande Halle Équestre L’Écrin .

Rue Victor Hugo Haras National d’Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne

