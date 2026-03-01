Spectacle Double Croche Aulnay
Spectacle Double Croche Aulnay samedi 14 mars 2026.
Spectacle Double Croche
Salle des Fêtes Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Double croche vous propose un nouveau spectacle de musique.
Maritie, Gilbert et les autres…
.
Salle des Fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 97 27 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Double croche presents a new music show.
Maritie, Gilbert and the others…
L’événement Spectacle Double Croche Aulnay a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge