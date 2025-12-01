Spectacle d’Ours de Nuit

Médiathèque de Quiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

La médiathèque accueille D’ours de nuit , un spectacle tout doux qui raconte l’histoire d’un ours qui ne parvient pas à s’endormir.

Cette représentation destinée aux 0-4 ans aura lieu le mercredi 17 décembre à 10h, avec la compagnie Roule Poupoule. .

Médiathèque de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

English :

L’événement Spectacle d’Ours de Nuit Quiberon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon