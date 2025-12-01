Spectacle d’Ours de Nuit Quiberon
Spectacle d’Ours de Nuit Quiberon mercredi 17 décembre 2025.
Spectacle d’Ours de Nuit
Médiathèque de Quiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
La médiathèque accueille D’ours de nuit , un spectacle tout doux qui raconte l’histoire d’un ours qui ne parvient pas à s’endormir.
Cette représentation destinée aux 0-4 ans aura lieu le mercredi 17 décembre à 10h, avec la compagnie Roule Poupoule. .
Médiathèque de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
English :
L’événement Spectacle d’Ours de Nuit Quiberon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon