Spectacle d'ouverture de la saison culturelle Scotland! Longué-Jumelles mardi 9 septembre 2025.

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2025-09-09 20:00:00

fin : 2025-09-09 21:15:00

2025-09-09

Scotland! -The Latebloomers

Comme une invitation au voyage: venez faire une balade sauvage avec pêche, chasse, whisky, sablés, cornemuses, chansons folkloriques et… kilts en compagnie des The Latebloomers venus du RoyaumeUni, de Suède et d’Australie!

Scotland! est une collaboration entre les artistes Sam Dugmore, originaire d’Australie, Oliver Nilsson, venu de Suède, ainsi que Jonathan Tilley, originaire du Royaume-Uni. Ces trois artistes se sont rencontrés à l’École Internationale Jacques Lecoq à Paris (2015-2017). Clowns, mimes, acteurs physiques, ils savent tout dire sans (presque) un seul mot et partagent avec vous leur Écosse revisitée sur un mode burlesque hilarant. Après avoir conquis le public de par le monde dans de nombreux festivals, notamment à Avignon, cette comédie hilarante récompensée de nombreux prix à l’international, est proposée en ouverture de la nouvelle saison culturelle.

Mardi 9 septembre 2025 de 20h à 21h15. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire

English :

German :

Scotland! -Die Latebloomers

Italiano :

Scozia! -I ritardatari

Espanol :

Escocia -Los rezagados

