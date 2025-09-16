Spectacle d’ouverture de la saison culturelle So Sassy Saumur

Spectacle d’ouverture de la saison culturelle So Sassy Saumur mardi 16 septembre 2025.

Spectacle d’ouverture de la saison culturelle So Sassy

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 20:00:00

fin : 2025-09-16 21:15:00

Date(s) :

2025-09-16

So Sassy Les Sassy Swingers

SO SASSY est le nom du dernier album composé en intégralité par le groupe The Sassy Swinger. Il est l’aboutissement de 6 années de tournées aux quatre coins de l’Europe, 6 années de rencontres et de partage qui ont nourri la force créatrice des Sassy.

Ce sextet enthousiaste et impertinent dont fait partie la chanteuse Nantaise Sandrine Arnaud s’approprie les sonorités des Brass band Dixieland de la Nouvelle Orléans. En passant par le jazz, blues, créole, anglais et français avec pour inspirations principales Louis Armstrong, l’ambassadeur du dixieland, Bessie Smith, l’impératrice du blues ainsi que des nombreux groupes actuels New Orleans défendant ce style musical, le groupe n’oublie pas d’allier à ces influences leur french touch Sassyesque .

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 16 septembre 2025 de 20h à 21h15. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

So Sassy The Sassy Swingers

German :

So Sassy Die Sassy Swingers

Italiano :

So Sassy The Sassy Swingers

Espanol :

So Sassy The Sassy Swingers

L’événement Spectacle d’ouverture de la saison culturelle So Sassy Saumur a été mis à jour le 2025-08-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME