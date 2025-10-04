Spectacle d’ouverture de saison: « les Rêveries: Le lac des Cygnes » par la Cie Les Échappés du Bal Théâtre de verdure, rue Stéphane Charbonnier Nouvoitou

Spectacle d’ouverture de saison: « les Rêveries: Le lac des Cygnes » par la Cie Les Échappés du Bal Théâtre de verdure, rue Stéphane Charbonnier Nouvoitou samedi 4 octobre 2025.

Spectacle d’ouverture de saison: « les Rêveries: Le lac des Cygnes » par la Cie Les Échappés du Bal Théâtre de verdure, rue Stéphane Charbonnier Nouvoitou Samedi 4 octobre, 15h45 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 7€ (adulte) / 5€ (enfant et réduit adulte carte Sortir!) / gratuit (réduit enfant carte Sortir!) – Réservations conseillées : resa.culture@nouvoitou.fr / 06 27 15 79 10 – En cas de mauvais temps le spectacle aura lieu dans la salle du Bocage

Un classique revisité et un peu fou lors duquel les comédiens vous feront (re)découvrir la grande histoire d’amour du « Lac des Cygnes » !

Barons, ducs et comtesses, nous avons bien reçu tous les cadeaux que vous avez envoyés au Prince Siegfried. Il vous remercie grandement et vous rappelle que vous êtes toutes et tous convié.es au château pour festoyer en l’honneur de sa majorité. Si au cours de la soirée, quelques plumes viennent à se poser sur vos épaules, n’ayez crainte, il se peut que des cygnes voisins s’invitent à danser avec nous.

Un classique revisité et un peu fou. Les comédiens vous font (re)découvrir cette grande histoire d’amour. Une version de l’œuvre décomplexée, drôle, surprenante et interactive.

Important: en cas de mauvais temps le spectacle aura lieu dans la salle du Bocage (Promenade Henri Verger, 35410 Nouvoitou)

Titre : Les Rêveries : Le Lac des Cygnes, Œuvres classiques par deux interprètes et un landau

Mise en scène : Kévin Hetzel

Jeu et écriture : Julie Michel et Kévin Hetzel

Regards extérieurs : Yann Hervé et Mathilde Lacombe

Co-productions : CC L’intervalle Noyal Châtillon sur Seiche

Soutiens : Département d’Ille et Vilaine / Collège Jacques Brel de Noyal-Châtillon-sur-seiche / MJC Caravane Servon/Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T15:45:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T16:45:00.000+02:00

1

resa.culture@nouvoitou.fr 06 27 15 79 10

Théâtre de verdure, rue Stéphane Charbonnier rue Stéphane Charbonnier 35410 Nouvoitou Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine