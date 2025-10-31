Spectacle Dracula Quatuor à Cordes Espace Noriac Salle Haute Limoges

Spectacle Dracula Quatuor à Cordes Espace Noriac Salle Haute Limoges vendredi 31 octobre 2025.

Espace Noriac Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 30 EUR

2025-10-31

La bande sonore du 1931 film Dracula de Tod Browning. Musique pour quatuor à cordes du compositeur américain, Philip Glass. Accompagné par des images, la fumée, les ombres, lumière et même un parfum ! Un vrai spectacle immersif pour Halloween. .

+33 6 35 38 66 86 quatuordelimoges@gmail.com

