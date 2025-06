Spectacle : Dragées, champagne et cataclysme – Maison de quartier des Confluences Nantes 20 juin 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-20 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Adulte – Age maximum : 99

La compagnie Bravo vous invite au spectacle Dragées, champagne et cataclysme le vendredi 20 juin à 19h à la maison des Confluences 4 place du muguet nantais 44200 NantesC’est la préparation du mariage de Pierre et Julie ! Les deux familles socialement opposées se rencontrent pour organiser le déroulement de la noce, mais les avis divergent, les fiancés n’arrivent pas, et dans une heure, il y a un un match de rugby que les hommes ne veulent pas rater… Une comédie pétillante qui vous promet de nombreux fous-rires ! Théâtre – tout public – durée : 1 h 30Entrée gratuite – Ouverture des portes 18h45Renseignements : compagniebravo44@gmail.comInstagram : @compagniebravonantes

Maison de quartier des Confluences Nantes 44200