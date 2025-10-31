Spectacle Drames de princesses Château de Busset Busset

Spectacle Drames de princesses Château de Busset Busset vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle Drames de princesses

Château de Busset 1 place du Château Busset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Le théâtre des Îlets et le Château de Busset vous convie à une nuit d’halloween unique en son genre. Au programme visite, crêpes party, spectacle Drames de princesses, animations enfants & buvette.

.

Château de Busset 1 place du Château Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 contact@cdntdi.com

English :

The Théâtre des Îlets and Château de Busset invite you to a unique Halloween night. On the program: tour, pancake party, Princess Dramas show, children’s entertainment & refreshments.

German :

Das Théâtre des Îlets und das Château de Busset laden Sie zu einer einzigartigen Halloweennacht ein. Auf dem Programm stehen: Besichtigung, Crêpes-Party, Show Drames de princesses, Kinderanimation & Getränkeausschank.

Italiano :

Il Théâtre des Îlets e il Castello di Busset vi invitano a una notte di Halloween unica. In programma: visita, pancake party, spettacolo Princess Drama, animazione per bambini e rinfresco.

Espanol :

El Théâtre des Îlets y el Château de Busset le invitan a una noche de Halloween única. En el programa: visita guiada, fiesta de tortitas, espectáculo de teatro de princesas, animación infantil y refrescos.

L’événement Spectacle Drames de princesses Busset a été mis à jour le 2025-10-18 par Vichy Destinations