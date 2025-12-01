[Spectacle] Dreams of Light Dieppe

[Spectacle] Dreams of Light

Place Naamân Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 19:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

La compagnie des Saltimbanques vous donne rendez-vous place Naâman pour Dreams of Light, une scénographie immersive où la ville se transforme en véritable écrin lumineux.

Entre jonglages, portés acrobatiques et envolées aériennes, ce spectacle en plein air promet d’émerveiller petits et grands. Un moment magique pour clôturer en beauté les festivités de fin d’année.

> sous réserve des conditions météorologiques. .

Place Naamân Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 71 20 contact@maisonjacquesprevert.fr

