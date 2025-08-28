Spectacle Drolatic Industry Un Personnage Sans Histoire Bleu Pluriel Trégueux

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Sur scène, une marionnette désespère voilà 12 ans qu’elle a été fabriquée mais aucune histoire ne lui a réellement été consacrée ! Son auteur a bien essayé, il y a eu des tentatives de spectacles, des bouts d’histoire mais jamais de rôle à la hauteur de son costume. Alors elle interroge son fondateur sur son manque d’inspiration jusqu’à vouloir prendre le contrôle.

Cette histoire fantasque et désopilante navigue entre fiction et réalité et nous invite à découvrir les coulisses de la création d’un spectacle. Être ou ne pas être une marionnette, là est la question !

A partir de 8 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

