Spectacle Drôles d’oizeaux Saint-Martin-des-Champs Avranches

Spectacle Drôles d’oizeaux

Saint-Martin-des-Champs 2 rue de la mairie Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Drôles d’Oizeaux un duo à trois !

Sur scène, Maurice Hébert et Jean-Charles Lenoël interprètent une suite de duos écrits par Jean-Michel Ribes. Le troisième homme est le spectateur ! Dans ces portraits, ces petits jeux de dominant dominé, chacun reconnaîtra son voisin, l’un des membres de sa famille mais surtout pas lui… ! .

Saint-Martin-des-Champs 2 rue de la mairie Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 07 24 35 99 contact@cultureetloisirs50300.fr

English : Spectacle Drôles d’oizeaux

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Drôles d’oizeaux Avranches a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts