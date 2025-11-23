Spectacle Drôles d’oizeaux Saint-Martin-des-Champs Avranches
Spectacle Drôles d’oizeaux
Saint-Martin-des-Champs 2 rue de la mairie Avranches Manche
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Drôles d’Oizeaux un duo à trois !
Sur scène, Maurice Hébert et Jean-Charles Lenoël interprètent une suite de duos écrits par Jean-Michel Ribes. Le troisième homme est le spectateur ! Dans ces portraits, ces petits jeux de dominant dominé, chacun reconnaîtra son voisin, l’un des membres de sa famille mais surtout pas lui… ! .
Saint-Martin-des-Champs 2 rue de la mairie Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 07 24 35 99 contact@cultureetloisirs50300.fr
