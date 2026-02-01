Spectacle Dromensa à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
La Bigaille vous propose un spectacle de danse, conte et chants Dromensa Une invitation au voyage sur la trace des Tziganes A partir de 8 ans
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com
English : Dromensa show at La Bigaille
La Bigaille presents Dromensa , a show featuring dance, storytelling and song An invitation to travel in the footsteps of the Gypsies From 8 years upwards
