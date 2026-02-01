Spectacle Dromensa à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage

Spectacle Dromensa à La Bigaille

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

La Bigaille vous propose un spectacle de danse, conte et chants Dromensa Une invitation au voyage sur la trace des Tziganes A partir de 8 ans

.

lagrandeechelle@gmail.com

English : Dromensa show at La Bigaille

La Bigaille presents Dromensa , a show featuring dance, storytelling and song An invitation to travel in the footsteps of the Gypsies From 8 years upwards

L’événement Spectacle Dromensa à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes