Spectacle Drum brothers Théâtre de l’Archipel Granville
Spectacle Drum brothers Théâtre de l’Archipel Granville samedi 20 décembre 2025.
Spectacle Drum brothers
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
Par la Cie Encore un tour diffusion. La batterie et la jonglerie n’ont plus de secret pour ces trois frères intrépides. Finalistes de La France à un Incroyable Talent en 2021, ils offrent un spectacle virevoltant, plein d’humour décalé et rempli de poésie.
Tout public, dès 6 ans. Durée 70 min. Payant. Réservation obligatoire 02 33 69 27 30 · billetterie@archipel-granville.com .
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
