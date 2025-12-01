Spectacle Drum brothers Théâtre de l’Archipel Granville

Spectacle Drum brothers

Théâtre de l'Archipel Place Maréchal Foch Granville

2025-12-20 20:30:00

2025-12-20 22:00:00

2025-12-20

Par la Cie Encore un tour diffusion. La batterie et la jonglerie n’ont plus de secret pour ces trois frères intrépides. Finalistes de La France à un Incroyable Talent en 2021, ils offrent un spectacle virevoltant, plein d’humour décalé et rempli de poésie.

Tout public, dès 6 ans. Durée 70 min. Payant. Réservation obligatoire 02 33 69 27 30 · billetterie@archipel-granville.com .

Théâtre de l'Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 +33 2 33 91 30 29

