Informations pratiques

Caen

Spectacle « Du charbon dans les veines »

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-18 18:20:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Sous le charbon, de l’or. 1958, à Nœux-les-mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène « boute-en-train-philosophe de comptoir », vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Sous le charbon, de l’or. 1958, à Nœux-les-mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène « boute-en-train-philosophe de comptoir », vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc. Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le jeune Raymond Kopa, star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux, marquer des buts.

Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène. Ce petit monde jovial et haut en couleurs malgré la poussière du charbon ne sera plus vraiment le même le jour où Leila rejoint l’orchestre en tant qu’accordéoniste.

Drôle et émouvante à la fois, cette pièce empreinte d’humanité a recueilli cinq Molières en 2025 (Spectacle du théâtre privé, metteur en scène, auteur, comédienne dans un second rôle et révélation féminine). À partir de 13 ans.

Distribution : Jean-Philippe Daguerre texte et mise en scène, Antoine Milan décors, Virginie H costumes, Hervé Haine assistanat à la mise en scène, Moïse Hill lumières, Jean-Jacques Vanier, Aladin Reibel, Raphaëlle Cambray, Théo Dusoulié, Julien Ratel, Juliette Béhar et Jean-Philippe Daguerre comédiens. .

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 00 theatre.billetterie@caen.fr

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English : Spectacle « Du charbon dans les veines »

Beneath the coal lies gold. In 1958, in Nœux-les-Mines, a small mining town in northern France, Sosthène – a ‘life-and-soul of the party and bar-room philosopher’ – has just bought a black-and-white television, thanks to his silicosis pension.

L’événement Spectacle « Du charbon dans les veines » Caen a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Caen la Mer