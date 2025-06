Spectacle du Chœur Universitaire de Nancy – Eglise Saint Antoine Châlons-en-Champagne 14 juin 2025 20:30

Plongez dans l’univers musical et scénographique du nouveau spectacle du Chœur Universitaire de Nancy et laissez-vous embarquer dans une histoire emplie d’aventures et d’émotions ! Interprété par plus de 50 choristes et un claviériste/percussioniste, À la dérive mélange aussi bien chant choral et chorégraphie que musique actuelle et chant traditionnel pour vous faire vivre un voyage inoubliable !

Après avoir enchanté le Centre des Congrès de Nancy et ses 850 spectateurs le 30 mai dernier, le Chœur Universitaire est heureux de se produire à Châlons, ville natale de sa cheffe de chœur. Ce spectacle est adapté à tous, de 2 à 102 ans et son répertoire aussi diversifié qu’actuel saura conquérir votre cœur que vous soyez ou non un amateur de chant choral !

Pour vous faire une idée de ce qui vous attend :

-> https://www.youtube.com/watch?v=5hsl-fre-30 .

