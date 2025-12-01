Spectacle du Cirque Reno Tout public Let’s go Ginette Bar-sur-Seine
L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2025.
Spectacle tout public du Cirque Reno Let’s go Ginette
Ginette s’envole pour un tour du monde où surprise et émerveillement se succéderont.
Accompagnée de dessins sur sable envoûtants, chaque destination se transforme en une scène magique où des numéros de cirque inattendus prennent vie. Jongleurs, acrobates, danseurs, magiciens se succèdent avec humour, offrant au public un spectacle captivant et rempli de féérie. Un moment à partager en famille, une parenthèse pour retrouver son âme d’enfant ! 10 .
L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com
