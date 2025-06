spectacle du collectif Babilali Andé 12 juillet 2025 15:00

Eure

spectacle du collectif Babilali Moulin d'Andé, 65 Rue du Moulin Andé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Laissez-vous guider par les chants anciens, les danses rituelles et la force spirituelle d’un peuple qui parle au monde depuis la nuit des temps. Babilali, collectif d’artistes aborigènes originaires de différentes Premières Nations d’Australie, vous propose une après-midi exceptionnelle mêlant performance, cérémonie et transmission. Danseurs, chanteurs, peintres, conteurs et artisans du sacré, ils incarnent la richesse d’un héritage vivant, tissé entre tradition et création contemporaine. Au programme danses cérémonielles et contemporaines, chants traditionnels et instruments anciens, performances visuelles et immersives, récits et partages autour de la culture des Premiers Peuples, présentation de créations artistiques… À travers cette expérience sensorielle et collective, Babilali offre bien plus qu’un spectacle une rencontre, une invitation à écouter autrement, à ressentir le lien sacré entre l’humain, la nature et la mémoire des ancêtres.

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin

Andé 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 90 89

English : spectacle du collectif Babilali

Let yourself be guided by the ancient songs, ritual dances and spiritual strength of a people who have been speaking to the world since the dawn of time. Babilali, a collective of Aboriginal artists from various First Nations of Australia, presents an exceptional afternoon of performance, ceremony and transmission. Dancers, singers, painters, storytellers and artisans of the sacred, they embody the richness of a living heritage, woven between tradition and contemporary creation. On the program: ceremonial and contemporary dances, traditional songs and ancient instruments, visual and immersive performances, storytelling and sharing about the culture of the First Peoples, presentation of artistic creations… Through this sensory and collective experience, Babilali offers much more than a show: it’s an encounter, an invitation to listen differently, to feel the sacred link between man, nature and the memory of ancestors.

German :

Lassen Sie sich von den alten Gesängen, rituellen Tänzen und der spirituellen Kraft eines Volkes leiten, das seit Anbeginn der Zeit zur Welt spricht. Babilali, ein Kollektiv von Aborigine-Künstlern aus verschiedenen First Nations in Australien, bietet Ihnen einen außergewöhnlichen Nachmittag, der Performance, Zeremonie und Überlieferung miteinander verbindet. Als Tänzer, Sänger, Maler, Geschichtenerzähler und Handwerker des Heiligen verkörpern sie den Reichtum eines lebendigen Erbes, das zwischen Tradition und zeitgenössischem Schaffen verwoben ist. Auf dem Programm stehen zeremonielle und zeitgenössische Tänze, traditionelle Gesänge und alte Instrumente, visuelle und immersive Performances, Erzählungen und Austausch über die Kultur der ersten Völker, Präsentation von künstlerischen Kreationen… Durch diese sinnliche und kollektive Erfahrung bietet Babilali mehr als nur eine Aufführung: eine Begegnung, eine Einladung, anders zuzuhören, die heilige Verbindung zwischen Mensch, Natur und dem Gedächtnis der Vorfahren zu spüren.

Italiano :

Lasciatevi guidare dagli antichi canti, dalle danze rituali e dalla forza spirituale di un popolo che parla al mondo dalla notte dei tempi. Babilali, un collettivo di artisti aborigeni provenienti da diverse Prime Nazioni dell’Australia, vi offre un pomeriggio eccezionale che combina performance, cerimonia e trasmissione. Danzatori, cantanti, pittori, narratori e artigiani del sacro, incarnano la ricchezza di un patrimonio vivente, intrecciato tra tradizione e creazione contemporanea. In programma: danze cerimoniali e contemporanee, canti tradizionali e strumenti antichi, performance visive e immersive, narrazione e condivisione della cultura dei Primi Popoli, presentazione di creazioni artistiche… Attraverso questa esperienza sensoriale e collettiva, Babilali offre molto di più di uno spettacolo: è un incontro, un invito ad ascoltare in modo diverso, a sentire il sacro legame tra l’uomo, la natura e la memoria degli antenati.

Espanol :

Déjese guiar por los cantos ancestrales, las danzas rituales y la fuerza espiritual de un pueblo que lleva hablándole al mundo desde el principio de los tiempos. Babilali, un colectivo de artistas aborígenes de distintas Primeras Naciones de Australia, le ofrece una tarde excepcional que combina espectáculo, ceremonia y transmisión. Bailarines, cantantes, pintores, narradores y artesanos de lo sagrado, encarnan la riqueza de un patrimonio vivo, tejido entre tradición y creación contemporánea. En el programa: danzas ceremoniales y contemporáneas, cantos tradicionales e instrumentos ancestrales, espectáculos visuales y de inmersión, narración de historias y puesta en común sobre la cultura de los Pueblos Originarios, presentación de creaciones artísticas… A través de esta experiencia sensorial y colectiva, Babilali ofrece mucho más que un espectáculo: es un encuentro, una invitación a escuchar de otra manera, a sentir el vínculo sagrado entre los seres humanos, la naturaleza y la memoria de los antepasados.

