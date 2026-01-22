Spectacle du Conservatoire Dieux, héros et embrouilles de l’Olympe rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Spectacle du Conservatoire Dieux, héros et embrouilles de l’Olympe

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Début : Vendredi Dimanche 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

2026-02-06 2026-02-08

Mise en scène et adaptation par Margot Gauer.

Plongez dans l’univers fascinant de la mythologie avec Dieux, héros et embrouilles de l’Olympe avec les élèves de la classe théâtre collégiens du Conservatoire de Sarreguemines !

Un spectacle dynamique et enchanteur, mêlant aventures épiques, dieux capricieux et héros courageux. Entre humour, mystère et rebondissements, ce voyage au cœur de l’Antiquité promet rires, émerveillement et rencontres inoubliables.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.Tout public

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr

English :

Directed and adapted by Margot Gauer.

Dive into the fascinating world of mythology with Dieux, héros et embrouilles de l?Olympe (Gods, heroes and trouble on Olympus), performed by students from the Sarreguemines Conservatoire?s junior high theater class!

A dynamic and enchanting show, combining epic adventures, capricious gods and courageous heroes. With humor, mystery and twists and turns, this journey to the heart of Antiquity promises laughter, wonder and unforgettable encounters.

Free admission subject to availability.

