Spectacle du conteur JY Boucher Saint Pierre sur Erve 53270 Saint-Pierre-sur-Erve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

JY Boucher nous propose son spectacle conté : Aux quatre vents du monde.

Les ingrédients de ce spectacle sont un peintre chinois, un dromadaire, un homme qui partage un morceau de pain et de fromage, deux jeunes gens égarés, un voyageur en turban et une jolie poule rousse. Tous arrivent des 4 coins du monde et du temps …

Saint Pierre sur Erve 53270 Saint Pierre sur Erve Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire

