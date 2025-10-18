Spectacle du Foyer Rural « Les Plus Grandes Comédies Musicales » Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Voyage au cœur des plus grandes comédies musicales !

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 35 22 64 foyerrural.arvert@gmail.com

English :

Journey to the heart of the greatest musicals!

German :

Eine Reise durch die größten Musicals!

Italiano :

Viaggio nel cuore dei più grandi musical!

Espanol :

Viaje al corazón de los grandes musicales

L’événement Spectacle du Foyer Rural « Les Plus Grandes Comédies Musicales » Arvert a été mis à jour le 2025-09-12 par Royan Atlantique