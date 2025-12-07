Spectacle du Gros Souper Théâtre Comoedia Aubagne
Spectacle du Gros Souper
Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h. Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Spectacle autour des traditions de Noël en Provence LOU GROS SOUPA
L’Estello Aubagnenco, association de maintenance provençale, présente un Noël en Provence, un spectacle qui retrace les traditions de la veillée calendale en Provence la préparation de la table, du repas maigre, Lou gros soupa. Les origines de ces traditions sont expliquées accompagnées de danses au son du galoubet et du tambourin. Et bien sûr, à la fin présentation des 13 desserts ! .
Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Show about Christmas traditions in Provence LOU GROS SOUPA
German :
Aufführung rund um die Weihnachtstraditionen in der Provence: LOU GROS SOUPA
Italiano :
Mostra sulle tradizioni natalizie in Provenza: LOU GROS SOUPA
Espanol :
Espectáculo sobre las tradiciones navideñas en la Provenza: LOU GROS SOUPA
