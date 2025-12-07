Spectacle du Gros Souper Théâtre Comoedia Aubagne

Spectacle du Gros Souper

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h. Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Spectacle autour des traditions de Noël en Provence LOU GROS SOUPA

L’Estello Aubagnenco, association de maintenance provençale, présente un Noël en Provence, un spectacle qui retrace les traditions de la veillée calendale en Provence la préparation de la table, du repas maigre, Lou gros soupa. Les origines de ces traditions sont expliquées accompagnées de danses au son du galoubet et du tambourin. Et bien sûr, à la fin présentation des 13 desserts ! .

Théâtre Comoedia Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Show about Christmas traditions in Provence LOU GROS SOUPA

German :

Aufführung rund um die Weihnachtstraditionen in der Provence: LOU GROS SOUPA

Italiano :

Mostra sulle tradizioni natalizie in Provenza: LOU GROS SOUPA

Espanol :

Espectáculo sobre las tradiciones navideñas en la Provenza: LOU GROS SOUPA

L’événement Spectacle du Gros Souper Aubagne a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile