Spectacle du Musical Show Broadway de l’autre côté du miroir Saint-Didier-en-Velay

Spectacle du Musical Show Broadway de l’autre côté du miroir Saint-Didier-en-Velay samedi 11 octobre 2025.

Spectacle du Musical Show Broadway de l’autre côté du miroir

Cinéma-Théâtre Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

Prévente 15 €

Sur place 17 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Plongez dans la magie de Broadway avec un spectacle unique et enchanteur créé par le Musical Show !

Un voyage musical et théâtral à ne pas manquer.

.

Cinéma-Théâtre Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 10 20 39

English :

Immerse yourself in the magic of Broadway with a unique and enchanting show created by The Musical Show!

A musical and theatrical journey not to be missed.

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Broadway mit einer einzigartigen und bezaubernden Show, die von der Musical Show kreiert wurde!

Eine musikalische und theatralische Reise, die Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Immergetevi nella magia di Broadway con uno spettacolo unico e incantevole creato da Musical Show!

Un viaggio musicale e teatrale da non perdere.

Espanol :

¡Sumérjase en la magia de Broadway con un espectáculo único y encantador creado por el Musical Show!

Un viaje musical y teatral que no debe perderse.

L’événement Spectacle du Musical Show Broadway de l’autre côté du miroir Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Loire Semène