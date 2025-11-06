Spectacle du Musical Show De retour à Broadway Saint-Just-Malmont
Spectacle du Musical Show De retour à Broadway Saint-Just-Malmont samedi 7 mars 2026.
Spectacle du Musical Show De retour à Broadway
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
– 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Spectacle du Musical Show proposé par le service culture de la Mairie Retour à Broadway.
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
English :
Musical Show proposed by the Mairie’s cultural department: Return to Broadway.
