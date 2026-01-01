Spectacle du Nouvel An Vaucouleurs
Spectacle du Nouvel An Vaucouleurs samedi 17 janvier 2026.
Spectacle du Nouvel An
Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 17:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Tout public
0 .
Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 97 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle du Nouvel An Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-01-06 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS