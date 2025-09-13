Spectacle du Silence au Concert Chauny

Spectacle du Silence au Concert

28 Rue de la Paix Chauny Aisne

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Partir du silence, donner à entendre les sources imagées du son acoustique, donner à voir les prémices de la lumière, quand les musiciens s’installent dans une forme de concert, de la pénombre à l’éclairage, dans un cheminement progressif, au milieu des enfants, tranquilles puis joyeux. Réagir, interagir avec leurs émotions en exploiter le chemin à l’aide d’une forme mélodique, prélude à une douce naissance harmonique, menant à un concert riche et festif. Enfin, les petits seront invités à toucher, à jouer, à danser…

… VERS UN PARTAGE D’UNE EMOTION COLLECTIVE

Pour les 0-6 ans 30 min .

28 Rue de la Paix Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 70 99

