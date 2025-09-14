Spectacle du Téléthon Rue du Docteur Guépin Préfailles

Spectacle du Téléthon

Spectacle du Téléthon

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-09-14 21:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-14 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03

Venez soutenir le Téléthon à Préfailles et assistez à un spectacle artistique et unique de Feel’Free !

Chaque année, la ville de Préfailles joue le jeu, se mobilise et soutient l’AFM-Téléthon en organisant une représentation dans le cadre chaleureux et feutré de l’Espace Culturel.

Pour la 38ème édition, l’école artistique Feel’Free, anciennement Scenissim’o, monte sur scène avec un spectacle pour soutenir la recherche médicale et offrir une soirée riche en émotions.

Le programme

Chant

Théâtre

Sketchs

Bon à savoir

Participation au chapeau à l’entrée en faveur de l’AFM-Téléthon

Sur réservation aux coordonnées ci-contre

Restauration aux alentours. Cliquez ici pour retrouver nos adresses gourmandes

Parking gratuit sur place

En complément du célèbre numéro de téléphone 36 37, mobilisez-vous, assistez à un show convivial et faites une bonne action ! On vous attend nombreux pour mener ce combat collectif sans relâche, c’est important !

« Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin »

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 33 98 62 assofeelfree@gmail.com

English :

Come and support the Telethon in Préfailles and enjoy a unique artistic show by Feel’Free!

German :

Unterstützen Sie den Telethon in Préfailles und erleben Sie eine künstlerische und einzigartige Show von Feel’Free!

Italiano :

Venite a sostenere Telethon a Préfailles e godetevi uno spettacolo artistico unico di Feel’Free!

Espanol :

¡Venga a apoyar el Teletón en Préfailles y disfrute de un espectáculo artístico único a cargo de Feel’Free!

