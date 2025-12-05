Spectacle du Téléthon Rue du Docteur Guépin Préfailles

Spectacle du Téléthon Rue du Docteur Guépin Préfailles vendredi 5 décembre 2025.

Spectacle du Téléthon

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique

Venez soutenir le Téléthon à Préfailles et assistez à un spectacle artistique et unique de Feel’Free !

Chaque année, la ville de Préfailles joue le jeu, se mobilise et soutient l’AFM-Téléthon en organisant une représentation dans le cadre chaleureux et feutré de l’Espace Culturel.

Pour la 39ème édition, l’école artistique Feel’Free, anciennement Scenissim’o, monte sur scène avec un spectacle pour soutenir la recherche médicale et offrir une soirée riche en émotions.

Info programmation à venir

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 33 98 62 assofeelfree@gmail.com

English :

Come and support the Telethon in Préfailles and enjoy a unique artistic show by Feel’Free!

German :

Unterstützen Sie den Telethon in Préfailles und erleben Sie eine künstlerische und einzigartige Show von Feel’Free!

Italiano :

Venite a sostenere Telethon a Préfailles e godetevi uno spettacolo artistico unico di Feel’Free!

Espanol :

¡Venga a apoyar el Teletón en Préfailles y disfrute de un espectáculo artístico único a cargo de Feel’Free!

