Spectacle du Théâtre d’improvisation Les Tapas d’Amiens Gancourt-Saint-Étienne
Spectacle du Théâtre d’improvisation Les Tapas d’Amiens Gancourt-Saint-Étienne samedi 23 mai 2026.
Gancourt-Saint-Étienne
Spectacle du Théâtre d’improvisation Les Tapas d’Amiens
9 Le Bas de Gancourt Gancourt-Saint-Étienne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez partager une belle soirée à la Grange de Sarah Thomas à Gangourt-Saint-Étienne pour voir la 2ème édition du spectacle du Théâtre d’improvisation Les Tapas d’Amiens le samedi 23 mai à 18h30. Partagez ensuite un repas participatif à 20h30. .
9 Le Bas de Gancourt Gancourt-Saint-Étienne 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 95 54 76
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English : Spectacle du Théâtre d’improvisation Les Tapas d’Amiens
L’événement Spectacle du Théâtre d’improvisation Les Tapas d’Amiens Gancourt-Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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