Spectacle Dualité Buzy

samedi 13 septembre 2025

Place du Prat Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

– 18h45 Dualité / Tout public 0h10 un spectacle de la Cie Viens voir Là-bas

Il est là, immense ombre immobile. Elle est là, là et là… petite clarté nomade.

Chacun dans sa propre sphère où l’autre n’a pas sa place… BOUM… Les bulles explosent, les corps s’entrechoquent, les regards se croisent, les différences s’envolent et s’entremêlent…

Le temps s’arrête l’instant d’une danse.

– 19h L’homme qui plantait des arbres / À partir de 9 ans 1h Cie Cappella Forensis .

+33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

