Spectacle Duo du Bas Dedans Dehors Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Duo du Bas Dedans Dehors Place de l’Eglise Trégueux vendredi 30 janvier 2026.

Spectacle Duo du Bas Dedans Dehors

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 21:45:00

Date(s) :

2026-01-30

Duo Du Bas, déjà accueilli à Ploufragan avec Les Géantes , est une alchimie espiègle entre deux voix, des histoires glanées et des objets détournés. Avec complicité et sensibilité, deux voix se mêlent, chantent et racontent leur

curiosité de l’autre et du vivant au rythme d’objets du quotidien qu’elles se plaisent à détourner.

Pour créer leur quatrième spectacle, le Duo du Bas a posé ses valises pendant près d’un an dans un café pas tout à fait comme les autres. Hélène et Elsa y ont fait des rencontres merveilleuses, intenses et bouleversantes. Des rencontres

qui les ont émues, dérangées, fait rire et qui les ont plongées dans un monde de poésie et d’émotions vives.

Et si c’était aussi d’elles, de nous, qu’elles chantaient ici ?

Un parcours sonore immersif sera proposé avec des enregistrements de

témoignages. À découvrir le vendredi 30 janvier de 11h à 19h (en continu et aussi

avant et après le concert dans l’Atelier Théâtre). A partir de 14 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Duo du Bas Dedans Dehors Trégueux a été mis à jour le 2025-08-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme