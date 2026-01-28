Spectacle Échasses sur glace Issoudun
Spectacle Échasses sur glace Issoudun vendredi 6 février 2026.
Spectacle Échasses sur glace
Avenue du Père Noir Issoudun Indre
Gratuit
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
2026-02-06
L’équipe de la Patinoire vous propose un spectacle Échasses sur glace avec Freestyle on Ice, ainsi que la diffusion sur écran géant de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver.
Avenue du Père Noir Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 78 77
English :
The skating rink team offers a Stilts on Ice show with Freestyle on Ice, as well as a giant-screen broadcast of the opening ceremony of the Olympic Winter Games.
L’événement Spectacle Échasses sur glace Issoudun a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays d’Issoudun