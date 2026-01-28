Spectacle Échasses sur glace

Avenue du Père Noir Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

L’équipe de la Patinoire vous propose un spectacle Échasses sur glace avec Freestyle on Ice, ainsi que la diffusion sur écran géant de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver.

.

Avenue du Père Noir Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 78 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The skating rink team offers a Stilts on Ice show with Freestyle on Ice, as well as a giant-screen broadcast of the opening ceremony of the Olympic Winter Games.

L’événement Spectacle Échasses sur glace Issoudun a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays d’Issoudun